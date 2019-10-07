Aktifbank, zorlu coğrafyalara odaklandı
40 dakika önce
Dünyanın en büyük bankacılık etkinliklerinden Sibos'a katılan Aktif Bank'ın Finansal Kurumlar Genel Müdür Yardımcısı Muzaffer Suat Utku, Sibos sürecini ve bankanın ihracatçılara sunduğu destekleri DÜNYA'ya anlattı.
Dünyanın en büyük bankacılık etkinliklerinden Sibos'a katılan Aktif Bank'ın Finansal Kurumlar Genel Müdür Yardımcısı Muzaffer Suat Utku, Sibos sürecini ve bankanın ihracatçılara sunduğu destekleri DÜNYA'ya anlattı.
Haber Yayın Tarihi: 07.10.2019 12:51
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