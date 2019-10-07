Son Dakika Haberleri: Aktifbank, zorlu coğrafyalara odaklandı
Son Dakika Ekonomi Aktifbank, zorlu coğrafyalara odaklandı

Aktifbank, zorlu coğrafyalara odaklandı

40 dakika önce

Dünyanın en büyük bankacılık etkinliklerinden Sibos'a katılan Aktif Bank'ın Finansal Kurumlar Genel Müdür Yardımcısı Muzaffer Suat Utku, Sibos sürecini ve bankanın ihracatçılara sunduğu destekleri DÜNYA'ya anlattı.

Aktifbank, zorlu coğrafyalara odaklandı, System.String[]

Dünyanın en büyük bankacılık etkinliklerinden Sibos'a katılan Aktif Bank'ın Finansal Kurumlar Genel Müdür Yardımcısı Muzaffer Suat Utku, Sibos sürecini ve bankanın ihracatçılara sunduğu destekleri DÜNYA'ya anlattı.

CEO, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 07.10.2019 12:51 
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