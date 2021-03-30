Aktivistler, Hollandalı emeklilik fonlarını, Myanmar ordusuyla bağlantılı yatırımları durdurmaya çağırdı - Son Dakika

Myanmar için Adalet adlı aktivist grup, Hollandalı iki emeklilik fonuna, Myanmar'daki askeri cuntayla bağlantılı yatırımları durdurma çağrısında bulundu.

Myanmar için Adalet grubundan yapılan açıklamada, Hollandalı emeklilik fonu şirketleri PGGM ve APG'nin, ülkedeki darbecilerle bağlantılı Myanmarlı firmalarda toplam 2,3 milyon dolarlık yatırımı olduğu belirtildi.

Açıklamada, söz konusu fonların, çoğu petrol şirketi olmak üzere askeri teknoloji, liman, lojistik, gayrimenkul, inşaat, tarım ve telekomünikasyon gibi alanlarda faaliyet gösteren 20 Myanmarlı firmada hissesi bulunduğu kaydedildi.

Myanmarlı firmaların ya doğrudan cunta yönetimine bağlı olduğu ya da yönetimlerine darbe sonrası ordu tarafından el konulduğu aktarılan açıklamada, bu şirketlerden gelen gelirlerin ordunun yasa dışı eylemlerini finanse etmek için kullandığının altını çizdi.

Açıklamada, Birleşmiş Milletler Uluslararası Myanmar Bağımsız Araştırma Misyonunun, 2019'daki raporunda, askeri rejime bağlı şirketlerden elde edilen gelirlerin Arakanlı Müslümanlara karşı soykırım, insanlığa karşı suç ve savaş suçları işlenmesinde kullanıldığının kaydedildiği hatırlatıldı.

Ayrıca açıklamada Hollanda hükümetinden, Avrupa Birliği'ne, Myanmar'daki askeri cunta ve cuntaya bağlı şirketlere yaptırım uygulanması ve silah satışının engellenmesi için çağrıda bulunması istendi.

Myanmar'daki askeri darbe

Myanmar ordusu, 8 Kasım 2020 seçimlerinde hile yapıldığı iddialarının ortaya atılması ve ülkede siyasi gerilimin yükselmesinin ardından 1 Şubat'ta yönetime el koymuştu.

Ordu, ülkenin fiili lideri ve Dışişleri Bakanı Aung San Suu Çii başta olmak üzere pek çok yetkiliyi ve iktidar partisi yöneticisini gözaltına almış ve bir yıllığına olağanüstü hal ilan etmişti.

Myanmarlılar 6 Şubat'ta demokrasiye dönüş talebiyle gösterilere başlamıştı.

Güvenlik güçlerinin silahlı müdahalelerinde 500'ün üzerinde gösterici hayatını kaybetti.

Ülkede geniş katılımlı gösteriler sürerken gözaltındaki üst düzey hükümet yetkililerinin askeri mahkemede yargılanmalarına devam ediliyor.