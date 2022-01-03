Aktivistlerden Nemrut'un develerine yürüyüş - Son Dakika

Aktivistlerden Nemrut'un develerine yürüyüş

BİTLİS Van Gölü Aktivistleri, Bitlis'in Tatvan ilçesinde bulunan ve halk arasında deve kervanına benzetildiği için "Nemrut'un Develeri" denilen sıralı kaya bloklarına farkındalık yürüyüşü düzenledi.

Deve şeklinde ve büyük kayaçlardan oluşan Nemrut'un develeri, sit alanı olarak ilan edilmesine rağmen yeteri derecede korunamıyor. Van Gölü Aktivistleri de, insanlığın ortak mirası olan alanın tanıtımı için harekete geçti. Doğu Anadolu Kalkınma Ajansının desteğiyle 50 kişilik aktivist grubu ve Tatvan AKUT ekibiyle birlikte farkındalık yürüyüşü yaptıklarını belirten Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Öğretim Görevlisi ve Van Gölü Aktivistleri Derneği Başkanı Erdoğan Özel, söz konu su alanın tanıtımı için çalışmalar yürüteceklerini söyledi. Şekillerin develere benzemesi nedeniyle Nemrut'un develeri olarak adlandırılan kaya bloklarının yok olma tehlikesi ile karşı karşıya kaldığının altını çizen Özel, çevresinde bir su kaynağının da bulunduğu ve belli bir düzen içinde dikili olan kayaçların bazı kişilerce tahrip edildiğini ve taşların her geçen gün biraz daha yıprandığını ifade etti. Özel, "Bugün Tatvan ilçesi ile Nemrut Dağı arasında bulunan ve halk arasında 'Nemrut'un Develeri' denilen sıralı şekilde kayaçlardan oluşan alandayız. Buranın bir mitolojik tarihi de var. Yerel halk arasında bu yaygın olarak bilinmektedir. Burada develer suyu denen bir yer de var. Mitolojide burada bir deve kervanı geçiyor ve burada susuz kalıyorlar. Sahibi Allah'a yalvarıyor, 'Allah'ım bize su ver. Su verirsen biz bir kurban keseceğiz' diye. Tabi Allah o suyu veriyor. Kervan sahibi develerini bu şekilde kurtarıyor ama sözünde durmuyor ve cezalandırılıp hepsi taş haline dönüştürülüyor. Bu anlatılan buranın mitolojik hikayesidir. Doğal olarak korunan bir yer ama maalesef çok tanıtılmıyor, gün geçtikçe yıkılıyor. Buradan biz sesimizi duyurmak istiyoruz. Bu tür doğal yerler bizim için oldukça önemlidir. Buralar turizme kazandırılmalı. Bunların hepsi bizim için birer mirastır. Bunu tanıtırsak memleketimize faydası olacaktır. Bugün aramızda olan AKUT ekibine ve bizi destekleyen DAKA'ya ve gönüllülere canı gönülden teşekkür ediyoruz" dedi.

Van Gölü Aktivistleri Derneği Başkanı Erdoğan Özel, farkındalık yürüyüşü esnasında kapalı bulunan Nemrut Kayak Tesisini gezdiklerini de belirterek, kayak tesisinin bir an önce faaliyete açılmasını beklediklerini sözlerine ekledi.