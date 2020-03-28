AKTOB Başkanı Yağcı: "Türk turizm sektörü deneyimleriyle bu süreci aşacaktır" - Son Dakika
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AKTOB Başkanı Yağcı: "Türk turizm sektörü deneyimleriyle bu süreci aşacaktır"

6 saat önce

ANTALYA (İHA) – Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (AKTOB) Başkanı Erkan Yağcı, Türk turizm sektörü deneyimleriyle bu süreci aşacağını belirterek, "İç pazar her dönemde olduğu gibi yine en büyük ana pazarlarımızdan biri olacaktır" dedi.

AKTOB Başkanı Yağcı:

ANTALYA (İHA) – Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (AKTOB) Başkanı Erkan Yağcı, Türk turizm sektörü deneyimleriyle bu süreci aşacağını belirterek, "İç pazar her dönemde olduğu gibi yine en büyük ana pazarlarımızdan biri olacaktır" dedi.


Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (AKTOB) Başkanı Erkan Yağcı, tüm zamanların en büyük ekonomik ve sosyal etkileşime sahip Korona virüs salgını ile Akdeniz Turistik Otelciler ve işletmeciler Birliği (AKTOB) olarak yapılan çalışmaları ve süreci değerlendirdi. Çin'den başlayarak bütün dünyayı hızla etkisi altına alan yeni tip Korona virüsün (Covid-19), toplumsal sağlığın yanı sıra dünya ekonomisini ve küresel ölçekteki turizm faaliyetlerini de etkilediğini söyleyen Yağcı, tüm dünya ülkelerini ekonomik ve sosyal anlamda tarihi bir süreçten geçtiğini kaydetti. Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütünün korona virüs salgınının uluslararası turizm hareketini etkilediğini belirttiğini, ayrıca turizm sektörünün devletlerin mali ve parasal yardım politikalarında öncelikli sektör olarak ilan edilmesi gerektiğini Dünya kamuoyuna açıkladığını hatırlatan Yağcı, Türk turizm sektörü deneyimleriyle bu süreci aşacağını belirtti. Yağcı, "Küresel ölçekte yaşamış olduğumuz bu süreçte, önceliğimiz; başta çalışanlarımız, misafirlerimiz, tedarikçilerimiz olmak üzere tüm paydaşlarımızın sağlığını ve güvenliğini korumaktır. Bu çerçevede Dünya Sağlık Örgütü ve Sağlık Bakanlığı başta olmak üzere, tüm ilgili birimlerin hastalığın yayılımını kontrol altına almak üzere aldığı kararları yakından takip etmekteyiz. Özellikle sağlık çalışanlarımız virüs salgınının kontrol altına alınabilmesi için büyük fedakarlıkla ve özveri ile çalışmaktadır" dedi.


"Bakanlık ve TÜROFED ile koordine içindeyiz"


Bu süreçte AKTOB yönetim kurulu olarak Kültür ve Turizm Bakanlığı ve TÜROFED ile koordineli olarak mevcut durumun turizm sektörüne kısa, orta ve uzun vadede etkilerini görüşüp, çözüm önerilerini bakanlığa sunduklarını kaydeden AKTOB Başkanı Yağcı, şöyle devam etti:


"Cumhurbaşkanlığımız tarafından yeni açıklanan destek paketinde konaklama sektörünü ilgilendiren yapılandırmalar ve destekler açıklandı. Anlık olarak takip edilen ülke ve Dünya gündemi, sektörümüzün tüm dinamikleri ile koordineli bir şekilde yürütülmektedir. Turizm sektörümüz bugüne kadar çok büyük fedakarlıklarla en büyük rekabet avantajımız olan tekrar misafir oranını düşürmedi. Bu konuda özellikle konaklama sektörümüzün en üst seviyede özeni tüm dünyaya örnek teşkil edecek düzeydedir. Bugüne kadar edinilen kriz yönetimi tecrübeleri ile bu süreçte aşılacaktır."


"Ülke istihdamının ve ekonomisinin çok önemli bir payını oluşturuyor"


Stratejik bir sektör olan turizm sektörünün, ülke istihdamının ve ekonomisinin çok önemli bir payını oluşturduğunu hatırlatan Yağcı, bu noktada geleceğe dair stratejiler geliştireceklerini ve sahip oldukları tecrübe, insan kaynağı ve birikimler ile bunu gerçekleştireceklerini kaydetti. Sürecin yönetilmesinde önem verdiklerin konuların başında üyelerimiz ve tüm paydaşlarla iletişimin geldiğini söyleyen Yağcı, bilgi akışının kesintisiz ve sağlıklı yürütülmesi yönünde, gelişmelerin iletişim kanalları aracılığı ile anlık olarak paylaşıldığı bilgisini verdi. AKTOB ve İl Sağlık Müdürlüğü ortak bir çalışma yaparak Antalya bölgesinde otel hijyeni konusunda seminerler düzenlendiğini, otel hijyeninin sadece bu dönemin değil tüm zamanlarda uygulanması gereken kurallar içerdiğini belirten Yağcı, bundan sonraki zamanlarda da konaklama sektörü olarak hijyen konusunda daha fazla çalışmalar planladıklarının altını çizdi. Salgın nedeni ile çoğu ülke ile hava trafiğinin kesilmesinin, akabinde Antalya Valiliği ve ilgili paydaşlar ile koordineli çalışmalarla Antalya'da bulunan misafirlerin tahliyesinin sorunsuz bir şekilde sağlandığını söyleyen Başkan Yağcı, var olan süreçte işletmeler ve çalışanlar için alınması gereken her türlü önlem ve desteğin Kültür ve Turizm Bakanlığı ile paylaşıldığını, çalışmaların kesintisiz ve yoğun şekilde devam ettiğini söyledi.


"İç pazar en büyük pazar"


İç pazarın her dönemde olduğu gibi yine en büyük pazarlarından biri olacağına dikkat çeken AKTOB Başkanı Erkan Yağcı, "Bu kapsamda şunu da ifade etmek gerekecektir. Dünya konjonktüründe en hızlı geri dönüş yaşanacağı ve yaşayacağımız pazar iç turizm olacaktır. Bu yönde çalışmalarımız, kamu ve sektörümüzün bileşenleri ile kesintisiz devam etmektedir. " - ANTALYA

Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.03.2020 11:31 Kaynak: İHA

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