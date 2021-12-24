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Aktör Ahmet Mekin, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı - Son Dakika

Aktör Ahmet Mekin, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

24.12.2021 11:13
Aktör Ahmet Mekin, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

Yeşilçam'ın unutulmaz isimlerinden Ahmet Mekin, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Yeşilçam'ın unutulmaz isimlerinden Ahmet Mekin, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

AA foto muhabirleri ile muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği fotoğrafları inceleyen Mekin, haber, yaşam ve spor kategorilerinde beğendiği kareleri oyladı.

Ahmet Mekin, haberde, Suriye'de Rusya'ya ait uçakların İdlib'in güneyindeki köylere düzenlediği hava saldırılarında yaralanan çocukların yer aldığı, Muhammed Said'in çektiği "Savaşın çocukları" adlı fotoğrafa oy verdi.

Sporda tercihini yine Mustafa Çiftçi'nin, Antalya'nın Elmalı ilçesinde bir pehlivanın mücadele sırasındaki rahat tavırlarının yer aldığı "Keyfim yerinde" fotoğrafından yana kullanan Mekin, yaşamda ise Bestami Bodruk'un "Ailenin minik üyesi" adlı karesini oyladı.

Mekin, Anadolu Ajansı muhabirlerinin çektiği fotoğrafların birbirinden değerli olduğunu söyledi.

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Muhammed Said, Ahmet Mekin, Yeşilçam, Rusya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Aktör Ahmet Mekin, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı - Son Dakika
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