Son Dakika Haberleri: Aktör Alec Baldwin'in Duruşması - New

Aktör Alec Baldwin'in Duruşması - New

1 saat önce

- Alec Baldwin'in mahkeme salonunun bulunduğu binaya giriş ve çıkışı Bir park yerinde çıkan kavga sonucu üçüncü dereceden saldırı ve tacizle suçlanan aktör Alec Baldwin New York'taki duruşmanın ardından mahkeme salonundan çıkış yaptı.

- Alec Baldwin'in mahkeme salonunun bulunduğu binaya giriş ve çıkışı Bir park yerinde çıkan kavga sonucu üçüncü dereceden saldırı ve tacizle suçlanan aktör Alec Baldwin New York'taki duruşmanın ardından mahkeme salonundan çıkış yaptı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 07:31 Kaynak: AA

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