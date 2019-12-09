Son Dakika Haberleri: Aktör Rene Auberjonois hayatını kaybetti
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Aktör Rene Auberjonois hayatını kaybetti

6 saat önce

Auberjonois'nın oğlu Remy-Luc Auberjonois'nın Associated Press ajansına yaptığı açıklamada, 79 yaşındaki aktörün California eyaletinin Los Angeles kentindeki evinde akciğer kanserinden dolayı öldüğünü ifade etti.

Aktör Rene Auberjonois hayatını kaybetti, System.String[]

Auberjonois'nın oğlu Remy-Luc Auberjonois'nın Associated Press ajansına yaptığı açıklamada, 79 yaşındaki aktörün California eyaletinin Los Angeles kentindeki evinde akciğer kanserinden dolayı öldüğünü ifade etti." Uzay Yolu: Derin Uzay Dokuz" (Star Trek: Deep Space Nine) filminde Odo, Cephede Eğlence (M.A.S.H.) filminde ise "Father Mulcahy" karakterleriyle hafızalarda yer edinen Auberjonois, "Benson" adlı durum komedisinde de rol almıştı.


Auberjonois, Küçük Deniz Kızı filminde "Les Poissons" adlı şarkıyı söyleyen Şef Louis'in yanı sıra farklı animasyonlarda seslendirme yapmıştı.

Associated Press, Los Angeles, California, Magazin

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 09.12.2019 03:42 
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