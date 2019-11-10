Son Dakika Haberleri: (Aktüel görüntülerle) DOLMABAHÇE SARAYI'NDA 09.05
Son Dakika Güncel (Aktüel görüntülerle) DOLMABAHÇE SARAYI'NDA 09.05

(Aktüel görüntülerle) DOLMABAHÇE SARAYI'NDA 09.05

6 saat önce

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk aramızdan ayrılışının 81'inci yıldönümünde binlerce kişi Ata'nın son nefesini verdiği Dolmabahçe Sarayı'na akın etti.

(Aktüel görüntülerle) DOLMABAHÇE SARAYI'NDA 09.05, System.String[]

Can EROK - İSTANBUL DHA -

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk aramızdan ayrılışının 81'inci yıldönümünde binlerce kişi Ata'nın son nefesini verdiği Dolmabahçe Sarayı'na akın etti.

Saat 09.05'te Dolmabahçe Sarayı başta olmak üzere yurt genelinde hayat durdu. Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, 81 yıl önce ebediyete intikal ettiği Dolmabahçe Sarayı'ndaki odasında törenle anıldı. Atatürk'ün hayata gözlerini yumduğu saat 09.05'te sirenlerin çalmasıyla saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu. Mustafa Kemal Atatürk'ün 10 Kasım 1938'de ebediyete intikal ettiği Türk bayrağı örtülü yatağının iki yanında iki polis memuru saygı nöbeti tuttu. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Atatürk'ün hayata gözlerini yumduğu oda vatandaşların ziyaretine açıldı.

Görüntü Dökümü

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-Dolmabahçe Sarayı'ndaki anma töreninden görüntüler

-Detay görüntüler


Mustafa Kemal Atatürk, Dolmabahçe Sarayı, DHA, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.11.2019 09:46 Kaynak: DHA
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