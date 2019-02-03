Aktüel Görüntülerle)erdoğan, Tarihi Çınaraltı Çay Bahçesi'nde Vatandaşlarla Sohbet Etti
13 dakika önce
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ürdün Kralı II. Abdullah ile görüşmesinin ardından Vahdettin Köşkü'nden çıkarak Çengelköy'e geldi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
, Ürdün Kralı
II. Abdullah ile görüşmesinin ardından Vahdettin
Köşkü'nden çıkarak Çengelköy'e geldi. Saat 16.30'da Tarihi Çınaraltı Çay
Bahçesi'ne gelen Erdoğan burada vatandaşlarla sohbet etti. Burada vatandaşlarla birlikte yemek yiyip çay içen Erdoğan daha sonra çocuklara oyuncak dağıttı. Cumhurbaşkanına vatandaşın ilgisi yoğundu. Vatandaşlar Erdoğan ile birlikte fotoğraf çektirdi. Erdoğan'a Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın
da eşlik etti. Erdoğan daha sonra tekrar Vahdettin Köşkü'ne geçti.
Görüntü dökümü:
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-Erdoğan'ın konvoyunun çıkışı
-Erdoğan'ın çay bahçesine gelmesi
-Vatandaşların yoğun ilgisi
-Erdoğan'ın vatandaşlarla sohbet ederek fotoğraf çektirmesi
-Erdoğan'ın aracına binerek ayrılması - İstanbul
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Haber Yayın Tarihi : 03.02.2019 07:01 Kaynak: DHA
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