Son Dakika Haberleri: (aktüel görüntülerle )-   istanbul'da hissedilen  deprem, silivri'de okullar boşaltıldı
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(aktüel görüntülerle )-   istanbul'da hissedilen  deprem, silivri'de okullar boşaltıldı

54 dakika önce

Alparslan ERMİŞ İSTANBUL DHAMarmara Denizi Silivri açıklarında 4.6 büyüklüğünde deprem oldu.

(aktüel görüntülerle )-   istanbul'da hissedilen  deprem, silivri'de okullar boşaltıldı, System.String[]

Alparslan ERMİŞ İSTANBUL DHA
Marmara Denizi Silivri açıklarında 4.6 büyüklüğünde deprem oldu. Depremin en çok hissedildiği Silivri'de bazı okullar boşaltıldı. Öğrenciler dışarıya çıkarıldı.

Görüntü Dökümü:
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-Silivri'den görüntüler
-Detaylar

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Silivri, DHA, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.09.2019 02:03 Kaynak: DHA
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