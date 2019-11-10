(Aktüel görüntülerle) TAKSİM CAMİİ İNŞAATINDAKİ İŞÇİ 09.05'TE SAYGI DURUŞU'NDA
6 saat önce
İnşaatı devam Taksim Camii'deki bir işçinin saat 09.05'te saygı duruşu yapması görenlerin duygusal anlar yaşamasına neden oldu.
Haber Yayın Tarihi: 10.11.2019 09:59 Kaynak: DHA
İnşaatı devam Taksim Camii'deki bir işçinin saat 09.05'te saygı duruşu yapması görenlerin duygusal anlar yaşamasına neden oldu.
Ulu önder Mustafa Kemal Atatürk'ün 81. Ölüm yıl dönümü nedeniyle Taksim Cumhuriyet Anıtı
'nda yapılan anma töreninde, saygı duruşu ve İstiklal Marşı okunması sırasında, inşaatı devam eden Taksim Camii'nin iskelesinde bir işçinin saygı duruşunda bulunması dikkat çekti.
Görüntü Dökümü:
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-İşçinin saygı duruşunda bulunması
- İstanbul
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