(aktüel görüntüyle) tem otoyolu'nda servis minibüsü devrildi : 5 yaralı
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TEM Otoyolu'nda işçileri taşıyan servis minibüsünün devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandıKaza, TEM Otoyolu Gaziosmanpaşa mevkii Ankara istikametinde saat 06.00 sıralarında meydana geldi.
Haber Yayın Tarihi: 18.09.2019 07:12 Kaynak: DHA
Haber-Kamera : Soner HASIRCIOĞLU/ İSTANBUL DHA - TEM Otoyolu'nda işçileri taşıyan servis minibüsünün devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı
Kaza, TEM Otoyolu Gaziosmanpaşa mevkii Ankara istikametinde saat 06.00 sıralarında meydana geldi. Bir servis minibüsü, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazada 5 işçi yaralandı. Olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla çevre hastanelere kaldırıldı. Kaza nedeniyle yolda trafik oluştu.
Görüntü dökümü:
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-Kaza yapan minibüs
-Yaralıların görüntüsü
-Trafikten görüntü
-Röportaj
-Genel ve detaylar
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