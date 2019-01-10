Son Dakika Haberleri: (Aktüel Görüntüyle) Ukrayna'da Öldürülen Türk Kızlarının Cenazeleri İstanbul'a Getirildi

(Aktüel Görüntüyle) Ukrayna'da Öldürülen Türk Kızlarının Cenazeleri İstanbul'a Getirildi

1 saat önce

Haber-Kamera: Enver ALAS / Tansu Edip GÖKBUDAK / İSTANBUL,DHAUkrayna'nın Harkov kentinde öldürülen üniversite öğrencileri Buket Yıldız (20) ile Zeynep Hüsünbeyinin (22) cenazeleri, THY'nin tarifeli uçağıyla Türkiye'ye getirildi.

(Aktüel Görüntüyle) Ukrayna'da Öldürülen Türk Kızlarının Cenazeleri İstanbul'a Getirildi, System.String[]
Haber-Kamera: Enver ALAS/ Tansu Edip GÖKBUDAK/  İSTANBUL,DHA

Ukrayna'nın Harkov kentinde öldürülen üniversite öğrencileri Buket Yıldız (20) ile Zeynep Hüsünbeyinin (22) cenazeleri, THY'nin tarifeli uçağıyla Türkiye'ye getirildi. Atatürk Havalimanı'na saat 14.30'da inen uçaktan indirilen cenazeler, akşam saatlerinde Hatay ve İzmir'e gönderilecek.

Ukrayna'nın Harkov kentinde Hüsnü Can Çökmez tarafından öldürülen üniversite öğrencileri Buket Yıldız ve Zeynep Hüsünbeyi'nin cenazeleri Türk Hava Yolları'nın TK1474 sefer sayılı uçağıyla Harkov'dan İstanbul'a getirildi. Cenazeleri almaya giden acılı aileleri de aynı uçakla İstanbul Atatürk Havalimanı'na geldi. Cenazeler THY'nin kargo terminaline götürülürken Zeynep Hüsünbeyi'nin cenazesi bu akşam TK2334 sefer sayılı saat 18.00 uçağıyla İzmir'e, Buket Yıldız'ın cenazesi ise TK2258 sefer sayılı saat 20.45 uçağıyla memleketi Hatay'a gönderilecek. 

 

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Uçağın gelişi, yanaşması

Kızların cenazelerinin uçaktan çıkarılması

Cenazelerin traktörle taşınması

Buket Yıldız'ın babasının pasaport kontrolden geçişi

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 03:46 Kaynak: DHA

Ukrayna, Türk Hava Yolları, İstanbul, Güncel
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