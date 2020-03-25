Aktüerlik sınavları Kovid-19 nedeniyle ertelendi

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle bu yıl haziran ve eylül aylarında yapılacağı ilan edilen aktüerlik sınavları ekim ve aralık aylarına ertelendi.

Hazine ve Maliye Bakanlığından yapılan duyuruda, Kovid-19 salgını nedeniyle aktüerlik sınavlarının haziran ve eylül aylarında yapılmayacağı aktarıldı.

Duyuruda, Aktüerler Yönetmeliği hükümleri uyarınca yılda en az bir kez açılması öngörülen aktüerlik sınavlarının Ankara ve İstanbul'da ekim ve aralık aylarında yapılacağı bildirildi.