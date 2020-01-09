Aktürk, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü mesajı yayımladı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Aktürk, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü mesajı yayımladı - Son Dakika

Aktürk, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü mesajı yayımladı

6 saat önce

Ürgüp Belediye Başkanı Mehmet Aktürk, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Aktürk, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü mesajı yayımladı, System.String[]

Ürgüp Belediye Başkanı Mehmet Aktürk, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.


10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla kutlama mesajı yayınlayan Ürgüp Belediye Başkanı Mehmet Aktürk, gazetecilerin yaptıkları işle, sosyal hayatta çift yönlü bir işlevi yerine getiren belki de tek meslek erbabı olduklarını belirterek, "Zor ancak, son derece önemli bir görevi fedakarca ifa eden gazeteciler, milletimizin duyan kulağı, gören gözü, konuşan dili, yazan eli ve hak terazisinden sapmayan vicdanıdır" dedi.


Başkan Aktürk mesajında şu ifadelere yer verdi:


Kamu hizmetlerinin daha iyi, verimli ve etkin yürütülmesi için denetleme ve uyarma görevi yapan basın çalışanları, gündeme taşıdıkları konularla İlçemizin ve bölgemizin sosyal, kültürel ve ekonomik alanda gelişmesi ve kalkınmasına önemli katkılar sağlamakta aynı zamanda vatandaşla devlet arasında köprü vazifesi görmektedir.


Bu vesileyle, çalışmalarını anlamlı ve önemli bulduğum, emeklerini göz ardı edemeyeceğimiz, gazetecilik mesleğine gönül vermiş, tüm basın mensuplarımızın "10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü"nü kutluyor, sağlık, afiyet ve mutluluklar diliyorum. - NEVŞEHİR

Gazeteciler Günü, Mehmet Aktürk, Ürgüp, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.01.2020 03:34 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Günlük burç yorumları 9 Ocak 2020 Perşembe (Haftalık burç yorumları)
Sıfır bir filmi için gala düzenlendi Dijital takografa geçişte 6 aylık süre uzatımı Resmi Gazete'de yayımlandı Son Dakika: ABD askerinin bulunduğu Balad Üssü yakınlarına roket düştü

Son Dakika Haberleri
22:12 Libya'nın doğusundaki darbeci lider Halife Hafter, ateşkes çağrılarını reddederek "askeri... - Son Dakika
22:12 Trabzon'da atletizm stadının yakıt tankında yangın çıktı - Son Dakika
22:10 Sakarya'da kimyasal intihar şüphesi - Son Dakika
22:10 Irak'ın Selahaddin kentindeki ABD askerlerinin bulunduğu üssün yakınlarına füze düştü - Son Dakika
22:10 Bakan Albayrak: "Gazetecileri seviyoruz, yerli milli gazeteciliğe devam" - Son Dakika
21:46 Son Dakika: ABD askerinin bulunduğu Balad Üssü yakınlarına roket düştü - Son Dakika
21:25 2020 Hac kura sonuçları e-Devlet üzerinden açıklandı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.01.2020 22:16:57. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Aktürk, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü mesajı yayımladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]