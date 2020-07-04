Aktürk: "Başbağlar katliamı Türkiye'nin hâlen kanayan yarasıdır" - Son Dakika

Aktürk: "Başbağlar katliamı Türkiye'nin hâlen kanayan yarasıdır"

Erzincan Baro Başkanı Adem Aktürk, 5 Temmuz 1993 tarihinde Başbağlar'da yaşanan katliamı hiçbir zaman unutmadıklarını ifade ederek, "Başbağlar katliamı Türkiye'nin halen kanayan yarasıdır" dedi.

Erzincan Baro Başkanı Adem Aktürk, 5 Temmuz 1993 tarihinde Başbağlar'da yaşanan katliamı hiçbir zaman unutmadıklarını ifade ederek, "Başbağlar katliamı Türkiye'nin halen kanayan yarasıdır" dedi.

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Başbağlar Katliamının yıldönümünde bir mesaj yayımlayan Aktürk, şu ifadelere yer verdi:


"Akşam namazından çıkan 33 hemşehrimizi hunharca katleden kanlı terör örgütünü lanetliyoruz. Bu insanlık suçunun hesabı mutlaka sorulmalıdır. Başbağlar katliamının failleri bulunarak yargı karşısına çıkarılmalı ve bu insanlık suçunun hesabı mutlaka sorulmalıdır. Başbağlar dillerin tutulduğu, gözlerin yaşardığı, kelimelerin boğazımıza düğümlendiği yerdir. Başbağlar katliamında körpe çocuklarımız, yaşlı amcalarımız öldürülmüştür. Yaşadığımız acıyı anlatmaya kelimeler yetersiz, cümleler kifayetsiz kalır. Değil 27 yıl 100 yıl geçse de bu acıyı ve bu acıyı bize yaşatanları asla unutmayacağız. Başbağlar halkı tam 27 yıldır acısını kalbine gömerek, bu büyük katliama rağmen hoşgörü ve kardeşlikten vazgeçmeyerek, barıştan taviz vermeyerek tüm Türkiye'ye ciddi bir mesaj vermiştir. Aziz milletimizi bölmekten, ayrıştırmaktan başka amacı olmayan hain terör odaklarını lanetliyoruz. Hiçbir güç birliğimizi, beraberliğimizi, kardeşliğimizi bozamayacaktır. Biz birlikte Türkiye'yiz. Bugünü andıkça birbirimizin elini daha sıkı tutacağız, birbirimize daha sıkı sarılacağız. Başbağlar'da bize bu acıyı yaşatan karanlık zihniyeti lanetlerken yarınlara umutla bakmak için birliğimizi ve beraberliğimizi korumak için çaba harcamalıyız. Bu katliamı gerçekleştirenlerin amacı topluma nefret tohumlarını ekmekti. Biz bu oyuna gelmedik, terörün hain emellerini boşa çıkardık. Başbağlar daima hainliğe ve şer odaklarına karşı Milletimizin dik duruşunun sembolü olarak tarihteki yerini almıştır.


Başbağlar'da hayatını kaybeden vatandaşlarımıza bir kez daha Allah'tan rahmet, yakınlarına ve milletimize sabırlar diliyoruz." - ERZİNCAN

Başbağlar Katliamı, Erzincan, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.07.2020 10:29 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Aktürk: 'Başbağlar katliamı Türkiye'nin hâlen kanayan yarasıdır' - Son Dakika

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