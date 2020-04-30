Aktürk: "Covid-19 salgını sürecinde meslektaşlarımıza yönelik ekonomik destek talebinde bulunduk" - Son Dakika
Son Dakika Güncel Aktürk: 'Covid-19 salgını sürecinde meslektaşlarımıza yönelik ekonomik destek talebinde bulunduk' - Son Dakika

Aktürk: "Covid-19 salgını sürecinde meslektaşlarımıza yönelik ekonomik destek talebinde bulunduk"

6 saat önce

Erzincan Baro Başkanı Adem Aktürk, yeni tip korona virüs (Covid-19) salgını sürecinde avukatlara yönelik ekonomik destek talebinde bulunduklarını ifade etti.

Aktürk:

Erzincan Baro Başkanı Adem Aktürk, yeni tip korona virüs (Covid-19) salgını sürecinde avukatlara yönelik ekonomik destek talebinde bulunduklarını ifade etti.

Yargı faaliyetlerinin 15 Haziran tarihine ertelenmesi ile birlikte avukatların ekonomik anlamda büyük sorunlarla karşı karşıya kalacaklarını belirten Erzincan Barosu Başkanı Adem Aktürk, avukatlar için Cumhurbaşkanlığı, Adalet Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Türkiye Barolar Birliği'ne ekonomik destek talebinde bulunduklarını açıkladı.

Aktürk, avukatların ekonomik kriz içerisinde olduklarını belirterek, "130 bin avukat, yargılama faaliyetlerinin durması nedeniyle ciddi bir ekonomik kriz içerisindedir. Tüm avukatlara, asgari olarak hakim- savcıların ekonomik koşullarına denk olacak şekilde ekonomik destek verilmelidir. Bu amaçla; Cumhurbaşkanlığı, Adalet Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı, Türkiye Barolar Birliği'ne müracaatta bulunduk. En önemli görevimiz bu zor zamanlarda meslektaşlarımıza el birliğiyle sahip çıkmak, onları hem sağlık hem de ekonomik anlamda koruyacak tedbirleri almaktır. Korona salgını nedeniyle adli ve idari yargıdaki dava, icra, şikayet, itiraz ve bildirim süreleriyle ilgili 30 Nisan'a kadar sürecek olan erteleme, salgına karşı alınan tedbirler kapsamında 15 Haziran'a kadar uzatılmıştır. Alınan tedbirlerle yayılmasının önüne geçilmeye çalışılan Covid-19 virüsüne karşı mücadelede başarıya ulaşabilmemiz bakımından, meslektaşların ve adliyelerde oluşacak yoğunluk sebebi ile tüm vatandaşların yaşam haklarının göz önüne alınması büyük önem arz etmektedir. Hiçbir şey insan sağlığından ve hayatından önemli değildir. Bu kapsamda Korona virüsü salgınıyla ilgili olarak devletimiz tarafından alınan tedbirleri destekliyor ve sonuna kadar tedbirlere uyulmasını da teşvik ediyoruz.

Ancak alınan tedbirler kapsamında, tek gelir kaynağı mesleki faaliyetleri olan, sayısı 130 binin üzerinde olan ve birçoğu mesleğe yeni başlayan meslektaşlarımız ve halen staj yapan meslektaşlarımız düşünüldüğünde bu tedbirlerin meslektaşlarımızı ekonomik olarak yıkıma uğratacağı da ortadadır. Zira, ilerlemeyen yargılama süreçleri, avukatın, tahsilat yapmak suretiyle geçimini sağlamasının önünde engeldir. Yargı sisteminin, hakim ve savcılar ile birlikte paydaşı olan, adalet sistemine entegre yaklaşık 130 bin avukat, yargılama faaliyetlerinin durması nedeniyle ciddi bir ekonomik kriz içerisindedir. Hakimler ve savcılar ile diğer adalet çalışanları, yargılama faaliyetlerini yürütemeseler dahi ekonomik güvenceleri olmaları nedeniyle ücretlerini alabilmekte, ancak avukatlar ise kamu hizmeti görmelerine rağmen bu tür desteklerden faydalanamamaktadırlar. Serbest meslek faaliyeti yürüten ve kaçınılmaz gider kalemleri bulunan (kira, elek., su, v.s.)avukatlar, yargı dünyasının diğer unsurlarının (hakim-savcı-adliye çalışanları) faydalandığı ekonomik güvenceden yoksundur.

Küresel bir etki yapan salgınla mücadele eden diğer ülkelerdeki ekonomik destek paketlerinde, avukat meslek grubunun da ayrıca ele alınarak, olumsuz ekonomik koşullarının düzeltilmesine yönelik olarak düzenlemelere gidildiği görülmektedir.

Keza, ülkemizde faaliyet gösteren meslektaşlarımızın da aynı olumsuz koşullarla mücadelesine destek olmanın gerekliliği ortadadır. Bu desteğin hedefinde, özellikle mesleğe yeni başlamış olan genç meslektaşlarımız olmalıdır. Daha dün (27.04.2020) Kayseri Barosu'na kayıtlı meslektaşımız ekonomik sıkıntılarından kaynaklı olarak hayatına son vermiştir.

Eldeki kaynakların bu ve benzeri toplumsal kriz anlarında, krizi ortadan kaldırmaya yönelik olarak kullanılmasının gerekliliği en şedit şekilde kendini göstermektedir." şeklinde konuştu.

Erzincan Baro Başkanı Adem Aktürk, konuyla ilgili şu talepleri sıraladı:

"1. Tüm avukatlara, asgari olarak Hakim-savcıların ekonomik koşullarına denk olacak şekilde ekonomik destek verilmesi,

2. Tüm stajyer meslektaşlarımıza, hakim-savcı stajyerlerinin ekonomik koşullarına denk olacak şekilde destek verilmesi,

3. 5 yıla kadar kıdemi bulunan bağımsız çalışan avukatlara, en az 6 ay süreyle asgari geçim ücreti, kira ve varsa personel giderlerinin ödenmesi,

4. Çalışmaya ara veren işyerlerinde çalışanlara verilen geçici gelir desteğinin, bünyesinde avukat istihdam eden avukatlar için de sağlanması,

5. Avukatların ve avukat ortaklıklarının banka, SGK, vergi borçlarının tahsilinin en az 1 yıl süreyle durdurulmasına yönelik yasal ve idari tedbirlerin alınması için ilgili Bakanlıklar ve TBMM nezdinde girişimlerde bulunulması,

6. Tüm avukatlara 2020 yılı ödemesiz olarak faizsiz veya düşük faizli kredi verilmesi,

7. Avukatların bankalara olan kredi anapara ve faiz ödemelerinin asgari 6 ay ötelenmesi,

8. Kredi Garanti Fonu'ndan avukatlara teminat aranmaksızın kredi verilmesinin sağlanması,

9. Yıl sonuna kadar avukatlık hizmetlerinin tamamında KDV oranının yüzde 1'e düşürülmesi,

10. İcra takibi ve işlemlerinde icra dairelerine gidilmeden, UYAP üzerinden yapılabilecek her türlü işlem serbest olmalı; fiili haciz ve satış işlemleri dışındaki işlemler yapılabilmelidir. Bu nedenle 15 Haziran 2020'ye kadar icra iş ve işlemlerinin kademeli olarak açılmasının düşünülmesi,

11. CMK görevlendirilmelerinde 15 Haziran ertelemesi olmasaydı görevi kabul eden avukat bu arada duruşmaya girecek ve ücrete hak kazanacaktı. Bu erteleme sonucunda, duruşmaya giremediği için kusuru olmadığı halde ücrete de hak kazanmadığı kabul edilmektedir. Sonradan duruşma zaptını sunmak koşulu ile sadece görevlendirme belgesi ve duruşmanın Covid-19 nedeni ile ertelendiğine dair zabıtla ödeme yapılmasının değerlendirilmesi,

12. Türkiye Barolar Birliği CMK cari harcamalar ödeneğindeki bedelin zor durumda olan avukatlara ödenebilir hale getirilmesinin sağlanması,

13. 2019 yılı vekalet pulu satışı netice hesabı tablosunda, Türkiye Barolar Birliği'nin payı olarak ayrılan tutarın yarısının ekonomik olarak zor durumda olan avukatlara ödenebilir hale getirilmesi,

Yukarıda belirtilen tedbirlerin hayata geçirilmesine yönelik olarak tüm meslektaşlarımız için "ekonomik destek paketi" düzenlemesi yapılması hususunu takdirlerinize arz eder, ilgi ve desteğinizi bekleriz." - ERZİNCAN

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.04.2020 10:18 Kaynak: İHA


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ŞU AN BURADASINIZ: Aktürk: "Covid-19 salgını sürecinde meslektaşlarımıza yönelik ekonomik destek talebinde bulunduk" - Son Dakika
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