Aktürk: Gaz serbestçe ithal edilip satılabilmeli
35 dakika önce
Esgaz ve İzmirgaz Yönetim Kurulu Üyesi Ali Arif Aktürk, Türkiye'nin gerçek bir liberal doğalgaz piyasasına ihtiyacı olduğunu belirterek ithalat ve satışın tamamen serbest bırakılmasını önerdi.
Esgaz ve İzmirgaz Yönetim Kurulu Üyesi Ali Arif Aktürk, Türkiye'nin gerçek bir liberal doğalgaz piyasasına ihtiyacı olduğunu belirterek ithalat ve satışın tamamen serbest bırakılmasını önerdi.
Haber Yayın Tarihi: 30.10.2019 04:22
FETÖ'cü Enes Kanter'den, Türkiye karşıtı tasarıya karşı çıkan Müslüman temsilciye çirkin saldırı Koç Holding dünyanın en iyi işverenleri listesinde 35'inci oldu Bahçeli'den ABD'nin Ermeni Soykırımı kararına tepki: Tasarı hükümsüzdür İzmir kucağında bebeğiyle zeybek oynayan anne türkiye'nin ilgi odağı oldu