Son Dakika Haberleri: Aktürk: Gaz serbestçe ithal edilip satılabilmeli
Son Dakika Ekonomi Aktürk: Gaz serbestçe ithal edilip satılabilmeli

Aktürk: Gaz serbestçe ithal edilip satılabilmeli

35 dakika önce

Esgaz ve İzmirgaz Yönetim Kurulu Üyesi Ali Arif Aktürk, Türkiye'nin gerçek bir liberal doğalgaz piyasasına ihtiyacı olduğunu belirterek ithalat ve satışın tamamen serbest bırakılmasını önerdi.

Aktürk: Gaz serbestçe ithal edilip satılabilmeli, System.String[]

Esgaz ve İzmirgaz Yönetim Kurulu Üyesi Ali Arif Aktürk, Türkiye'nin gerçek bir liberal doğalgaz piyasasına ihtiyacı olduğunu belirterek ithalat ve satışın tamamen serbest bırakılmasını önerdi.

Ali Arif, İzmirgaz, Türkiye, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 30.10.2019 04:22 
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