Son Dakika Haberleri: Aktürk, "Ürgüp'te doğalgazla ısınmayan hiç kimse kalmayacak"
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Aktürk, "Ürgüp'te doğalgazla ısınmayan hiç kimse kalmayacak"

1 saat önce

Ürgüp Belediye Başkanı Mehmet Aktürk ilçe genelinde her ailenin doğalgaz ile ısınması için tüm çalışmaları yaptıklarını kaydetti.

Aktürk,

Ürgüp Belediye Başkanı Mehmet Aktürk ilçe genelinde her ailenin doğalgaz ile ısınması için tüm çalışmaları yaptıklarını kaydetti.


Görüştüğü hiçbir kurum ve kuruluştan eli boş dönmeyen, tuttuğunu koparan Ürgüp Belediye Başkanı Mehmet Aktürk'ten bir müjde daha geldi. Ürgüp'teki doğalgaz kullanım oranını artırmak için çalışmalarını sürdüren Başkan Aktürk, " Enerya Kapadokyagaz Gaz Dağıtım AŞ. İşletme Müdürü Özenç Gezgin ile yaptığı görüşmeler neticesinde, yüzde 94 oranında doğalgaz kullanımına sahip olan Ürgüp'te 2019 yılı sonunda doğalgaz kullanım oranının yüzde 99'a ulaşacağını söyledi. Bu kapsamda Esbelli mahallesi, Duayeri mahallesi, sanayi sitesindeki eksiklikler tamamlanarak mahalle sakinleri doğalgaza kavuşacaktır" dedi. - NEVŞEHİR

Mehmet Aktürk, Ürgüp, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.09.2019 04:31 Kaynak: İHA
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