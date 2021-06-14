Akü Bilim İnsanları Tarafından Afyon-Akşehir Grabeni'nin Depremselliği ve Jeotermal Potansiyeli Araştırılacak - Son Dakika

Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) Jeotermal ve Maden Kaynakları Uygulama ve Araştırma Merkezi (JUAM) personeli Öğr. Gör. Dr. Özcan Özyıldırım'ın yürütücülüğünü yaptığı, "Afyon-Akşehir Grabeni Kenar Faylarının Düzensiz Ağ Kullanarak Manyetotellürik ve Gravite Verilerinin Üç Boyutlu Birleşik Ters Çözümü ile Araştırılması" başlıklı TÜBİTAK projesinin kısa süre içerisinde başlayacağı bildirildi.

Aktif faylar incelenecek

AKÜ Deprem Uygulama ve Araştırma Merkezi (DUAM) Müdürü Doç. Dr. Çağlar Özkaymak ve Müdür Yardımcısı Doç. Dr. İbrahim Tiryakioğlu'nun da araştırma grubunda yer aldığı "Afyon-Akşehir Grabeni kenar Faylarının Düzensiz Ağ Kullanarak Manyetotellürik ve Gravite Verilerinin Üç Boyutlu Birleşik Ters Çözümü ile Araştırılması" başlıklı TÜBİTAK projesi kapsamında; Akşehir ile Afyon merkez arasında gerçekleştirilecek çalışmalarda, Jeolojik, Jeofizik ve Jeodezik (Jeolojik haritalama, fayların kinematik analizi, Gravite ve MT ölçümleri, GNNS ölçümleri gibi) metodlar uygulanarak, bölgede deprem üreten Sultandağı Fayı, Işıklar Fay Zonu, Çobanlar Fay Zonu gibi diri fayların derinlerdeki geometrileri, fayların hızı ve bu fayların üzerinde meydana gelen deprem derinlikleri (sismojenik zon) bölgenin aktif tektonik ve Jeodinamik yapısı kapsamında değerlendirilecek.

Yeni jeotermal alanların tespitine katkı sunacak

Yaklaşık 3 yıl sürecek proje çalışmaları ile Afyon-Akşehir Grabeni ve grabenin kenarlarını kontrol eden diri fayların 3 boyutlu olarak analiz edilmesi planlanan projede; bir yüksek lisans öğrencisi bursiyer olarak görev yapacak ve bu kapsamda ilgili konularda genç araştırmacıların yetişmesine katkı sağlanacak. Bununla beraber, ilgili proje çalışmaları ile 2020 yılı içerisinde tamamlanan Afyonkarahisar İl Afet Risk Azaltma Planı (Afyonkarahisar İRAP) içerisinde yer alan hedef ve eylemlere yönelik bilimsel veri üretecek. Ayrıca, proje kapsamında elde edilecek veriler ile Afyon-Akşehir Grabeni'nin Işıklar, Çobanlar, Bolvadin, Çay, Sultandağı ve Akşehir yerleşim alanlarının yer aldığı orta ve doğu bölümlerinin Jeotermal Potansiyeline/yeni jeotermal sahaların belirlenmesine yönelik yeni verilerin elde edilmesi hedeflenmektedir.