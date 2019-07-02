Son Dakika Haberleri: Akü çalarken suçüstü yakalandılar
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Akü çalarken suçüstü yakalandılar

1 saat önce

Gaziantep'te 2 kişi, bir otomobilin aküsünü çaldıkları sırada suçüstü yakalandı.

Akü çalarken suçüstü yakalandılar, System.String[]
Gaziantep'te 2 kişi, bir otomobilin aküsünü çaldıkları sırada suçüstü yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Türkmenler Mahallesi'nde 2 kişinin park halindeki bir otomobilin aküsünü çalmaya çalıştığını gören vatandaşlar, durumu polise bildirdi.
Olay yerine giden Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü devriye ekipleri, G.K. ve A.D'yi otomobilin aküsünün çaldıkları sırada suçüstü yakaladı.
Zanlılar emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Şüphelilerden G.K'nin başka bir hırsızlık suçundan da arandığı belirtildi.
Haber Yayın Tarihi : 02.07.2019 04:16 Kaynak: AA
Emniyet Müdürlüğü, Gaziantep, Şahinbey, Güncel
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