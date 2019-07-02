Akü çalarken suçüstü yakalandılar
1 saat önce
Gaziantep'te 2 kişi, bir otomobilin aküsünü çaldıkları sırada suçüstü yakalandı.
Gaziantep
Haber Yayın Tarihi : 02.07.2019 04:16 Kaynak: AA
'te 2 kişi, bir otomobilin aküsünü çaldıkları sırada suçüstü yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Türkmenler Mahallesi'nde 2 kişinin park halindeki bir otomobilin aküsünü çalmaya çalıştığını gören vatandaşlar, durumu polise bildirdi.
Olay yerine giden Şahinbey
İlçe Emniyet Müdürlüğü devriye ekipleri, G.K. ve A.D'yi otomobilin aküsünün çaldıkları sırada suçüstü yakaladı.
Zanlılar emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Şüphelilerden G.K'nin başka bir hırsızlık suçundan da arandığı belirtildi.
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