Son Dakika Haberleri: Akü çaldı bonzai içerken suçüstü yakalandı
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Akü çaldı bonzai içerken suçüstü yakalandı

50 dakika önce

Balıkesir'in Gömeç ilçesinde; bir kamyonetin aküsünü çalan zanlı yaptığı hırsızlığın akabinde bonzai içerken polis tarafından kıskıvrak yakalandı.

Akü çaldı bonzai içerken suçüstü yakalandı, System.String[]
Balıkesir'in Gömeç ilçesinde; bir kamyonetin aküsünü çalan zanlı yaptığı hırsızlığın akabinde bonzai içerken polis tarafından kıskıvrak yakalandı.

Alınan bilgiye göre; Gömeç'in merkez mahallerinden Mithatpaşa'da, bir lokantanın arkasındaki alt geçit girişinde İstanbul plakalı bir kamyonetin sahibi, aracının aküsünün çalındığını belirterek Gömeç İlçe Emniyet Amirliği'ne başvurdu. Hemen harekete geçen polis ekipleri, kamyonetin aküsünü B.H. isimli bir şahsın çaldığını belirledi. Kısa bir takibin ardından, Balıkesir plakalı bir araçta B.H. isimli zanlı Y.A isimli şahısla birlikte bonzai içerken kıskıvrak yakalandı.

Gömeç İlçe Emniyet Amirliği bünyesindeki ekiplerin iki kafadarın uyuşturucu içtiği otomobilde yaptıkları aramalarda 26 santim bir adet bıçak, uyuşturucu kullanılacak hale getirilmiş bir pet şişe ve bonzai maddesini de ele geçirdi. B.H. isimli şahıs gözaltına alındı. - BALIKESİR
Haber Yayın Tarihi : 03.06.2019 08:38 Kaynak: İHA
Polis, Balıkesir, Gömeç, 3. Sayfa
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