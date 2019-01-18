Son Dakika Haberleri: Akü Hırsızı 4 Kişi, Tutuklandı

Akü Hırsızı 4 Kişi, Tutuklandı

1 saat önce

KONYA'da kamyonlardan çaldıkları aküleri hurdacıya satmaya götürürken yakalanan 4 şüpheli, tutuklandı.

Akü Hırsızı 4 Kişi, Tutuklandı, System.String[]
KONYA'da kamyonlardan çaldıkları aküleri hurdacıya satmaya götürürken yakalanan 4 şüpheli, tutuklandı.

Konya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi'ne bağlı Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, çarşamba günü merkez Selçuklu ilçesi Horozluhan Mahallesi'nde devriye görevi yaparken, şüphelendikleri plakasız otomobili durdurdu. Otomobilde arama yapan polis, 8 akü buldu. Otomobildeki 4 kişi gözaltına alındı. Akülerin merkez Selçuklu ilçesindeki farklı adreslerde bulunan kamyonlardan çalındığı tespit edildi.

Suçlarını itiraf eden Serkan K. (21), Mustafa A. (24), Muhammet Furkan A. (22), Lütfi K. (22), işsiz olduklarını, paraya ihtiyaç duyduklarını, bu nedenle gece evde otururken akıllarına bu yöntemin geldiğini ve sokaklarda gezip kamyonların akülerini çaldıklarını, hurdacıya satmaya götürürken de yakalandıklarını söyledi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. - Konya

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 09:50 Kaynak: DHA

Konya Emniyet Müdürlüğü, Selçuklu, Konya, 3. Sayfa
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