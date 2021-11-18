Akü hırsızı firarda - Son Dakika

Milas'ta iki ayrı araçtan akü hırsızlığı şüphelisi firar ederken, aküler Jandarma JASAT ekipleri tarafından bulunarak sahiplerine teslim edildi.

Milas Koru Mahallesinde Ö.K isimli vatandaşa ait iş makinasından 200 litre mazot ile 2 adet akü ve aynı gün öğleden sonra M.K. isimli vatandaşa ait tırdan 2 adet akünün çalınması olayı ile ilgili Milas JASAT timleri ve Merkez Jandarma Komutanlığı ekipleri çalışma başlattı. Ekipler güvenlik kamera kayıtlarından yapılan araştırma sonucunda; çalınan akülerin Dibekdere mahallesinde bulunan hurdacıya Z.Y. isimli şüpheli tarafından satıldığı tespit edilmiştir.

Çalınan 4 adet akü Cumhuriyet Savcısının talimatı doğrultusunda sahiplerine teslim edilirken, Z.Y. isimli şüphelinin yakalama çalışmaları devam ediyor. - MUĞLA