Son Dakika Haberleri: Akü Hırsızı Karı Koca Polisten Kaçamadı

Akü Hırsızı Karı Koca Polisten Kaçamadı

57 dakika önce

Antalya'nın Kepez ilçesinde 5 otomobilden akü çaldığı ileri sürülen karı koca yakalandı.

Akü Hırsızı Karı Koca Polisten Kaçamadı, System.String[]
Antalya'nın Kepez ilçesinde 5 otomobilden akü çaldığı ileri sürülen karı koca yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, polis ekipler, Kepez ilçesinin Atatürk, Yenidoğan, Zafer,Yeni ve Gündoğdu mahallerinde park halindeki otomobillerden belirli aralıkla akü hırsızlığının meydana gelmesi üzerine geniş çaplı araştırma başlattı. Hırsızlığın meydana geldiği bölgelerde yüzlerce güvenlik kamerasını inceleyen Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, hırsızlığın bir kadın, bir erkek tarafından beyaz kamyonetle gerçekleştirildiğini belirledi. Ekipler, karı koca olduğu tespit edilen A.C ve A.C'yi yaptığı operasyonla gözaltına aldı. Şüphelilerin çaldıkları aküleri hurdacılara sattıkları öğrenildi. Çok sayıda suçtan kaydı bulunan karı koca çift, emniyetteki ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. - ANTALYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.01.2019 02:32 Kaynak: İHA

Mustafa Kemal Atatürk, Polis, Antalya, Kepez, 3. Sayfa
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