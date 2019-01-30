Akü Hırsızı Karı Koca Polisten Kaçamadı
1 saat önce
Akü hırsızı karı koca polisten kaçamadıANTALYA - Antalya'nın Kepez ilçesinde 5 ayrı otomobilden akü hırsızlığı gerçekleştirdiği ileri sürülen karı koca yakalandı.
Akü hırsızı karı koca polisten kaçamadı
ANTALYA - Antalya
'nın Kepez
ilçesinde 5 ayrı otomobilden akü hırsızlığı gerçekleştirdiği ileri sürülen karı koca yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, Kepez ilçesinin, Atatürk
, Yenidoğan
, Zafer,Yeni ve Gündoğdu
mahallerinde park halindeki otomobillerden belirli aralıkla akü hırsızlığının meydana gelmesi üzerine geniş çaplı araştırma başlattı. Hırsızlığın meydana geldiği bölgelerde yüzlerce güvenlik kamerasını inceleyen Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği
ekipleri, akülerin bir kadın, bir erkek tarafından beyaz kamyonetle gerçekleştirildiğini belirledi. Ekipleri karı koca olduğu tespit edilen A.C ve A.C'yi yaptığı operasyonla gözaltına aldı. Şüphelilerin çaldıkları aküleri hurdacılara sattıkları öğrenildi. Çok sayıda suçtan kaydı bulunan karı koca çift, emniyetteki ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
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Haber Yayın Tarihi : 30.01.2019 05:11 Kaynak: İHA
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