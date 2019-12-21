Akü hırsızı suçüstü yakalandı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Akü hırsızı suçüstü yakalandı - Son Dakika

Akü hırsızı suçüstü yakalandı

6 saat önce

Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde devriye atan mahalle bekçileri, akü çalmaya çalışan bir kişiyi suç üstü yakaladı.

Akü hırsızı suçüstü yakalandı, System.String[]

Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde devriye atan mahalle bekçileri, akü çalmaya çalışan bir kişiyi suç üstü yakaladı.


Şehitkamil ilçesi 29 Ekim Mahallesi'nde görev yapan mahalle bekçileri, park halinde bir araca zarar vererek, aküsünü almaya çalışan şahsı gördü. Şahsı etkisiz hale getirmek isteyen bekçiler ve kaçan şahıs arasında bir süre kovalamaca yaşandı. M.A.K isimli şahıs, çaldığı akü ile birlikte yakalayan bekçiler, şahsı olay yerine çağrılan polis ekiplerine teslim etti.


Gözaltına alınan şahıs, hakkında yapılan işlemlerin ardından Adli Makamlara sevk edildi. - GAZİANTEP

Şehitkamil, Gaziantep, 29 Ekim, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.12.2019 04:56 Kaynak: İHA
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