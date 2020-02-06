Akü hırsızı suçüstü yakalandı (2) - Son Dakika

Akü hırsızı suçüstü yakalandı (2)
6 saat önce
TUTUKLANDIİzmit'te, sanayi sitesindeki otomobillerin akülerini çalıp, düşük fiyata sattığı iddiasıyla gözaltına alınan E.A., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Haber Yayın Tarihi: 06.02.2020 01:29 Kaynak: DHA
TUTUKLANDI
İzmit'te, sanayi sitesindeki otomobillerin akülerini çalıp, düşük fiyata sattığı iddiasıyla gözaltına alınan E.A., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
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