Akü hırsızı tutuklandı
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Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde 2 ayrı araçtan akü çaldığı iddia edilen şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Tekirdağ
Haber Yayın Tarihi : 26.06.2019 10:18 Kaynak: İHA
'ın Malkara
ilçesinde 2 ayrı araçtan akü çaldığı iddia edilen şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
İlçe merkezinde daha önce de birçok suça karışan B.P. isimli şahsın, pazar yerinde eski model 2 ayrı araçtan akü çaldığı iddia edildi. Olayla ilgili çalışma başlatan polis ekibi, düzenlediği operasyonla B.P.'yi yakaladı.
İfadesinin ardından adli makamlara çıkarılan B.P., tutuklanarak cezaevine konuldu. - TEKİRDAĞ
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