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Akü hırsızı tutuklandı

54 dakika önce

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde 2 ayrı araçtan akü çaldığı iddia edilen şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde 2 ayrı araçtan akü çaldığı iddia edilen şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İlçe merkezinde daha önce de birçok suça karışan B.P. isimli şahsın, pazar yerinde eski model 2 ayrı araçtan akü çaldığı iddia edildi. Olayla ilgili çalışma başlatan polis ekibi, düzenlediği operasyonla B.P.'yi yakaladı.

İfadesinin ardından adli makamlara çıkarılan B.P., tutuklanarak cezaevine konuldu. - TEKİRDAĞ
Haber Yayın Tarihi : 26.06.2019 10:18 Kaynak: İHA
pazar, malkara, tekirdağ, 3. Sayfa
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