Akü hırsızı tutuklandı - Son Dakika
Üye Girişi

Akü hırsızı tutuklandı

07.03.2022 09:28
Akü hırsızı tutuklandı

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde, 7 ayrı akü ve oto teybi hırsızlığı olayına karıştığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde, 7 ayrı akü ve oto teybi hırsızlığı olayına karıştığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Elbistan'da farklı tarihlerde gerçekleşen akü ve oto teybi hırsızlıklarının failini yakalamak için çalışma başlatan İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, şüphelinin kimliğini belirledi. 7 ayrı otodan akü çaldığı belirlenen T.P. (25) adlı şüpheli, asayiş ekiplerince gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklandı. - KAHRAMANMARAŞ

YORUMLAR
500
Okul bahçesine düşürülen altın bilekliğin sahibi 1 ay sonra bulundu Okul bahçesine düşürülen altın bilekliğin sahibi 1 ay sonra bulundu Kahramanmaraş'ta çiftçilere 2 bin 100 ceviz fidanı dağıtıldı Kahramanmaraş'ta çiftçilere 2 bin 100 ceviz fidanı dağıtıldı

Kahramanmaraş, Elbistan, Hisarcık, Asayiş, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Akü hırsızı tutuklandı - Son Dakika


Son Dakika
09:17 Teşkilat'ta dün neler oldu? Ekip, kimyasalın izini sürer
09:07 Demet Evgar'dan tek kişilik dev protesto: Öldürülmek istemiyorum
09:05 Bursa'da feci kaza! Kafa kafaya çarpıştılar: Ölü ve yaralılar var
09:03 Rafta 130 liraydı, kasaya gidene kadar 200 lira oldu!
09:00 Aslı Enver ve Önder Öztarhan'dan aşk bombası! İlk görüntü geldi
08:57 Araç sahiplerine bir kötü haber daha: Gece yarısı zam geliyor, motorin 22 TL'yi aşıyor
08:52 12. günde propaganda savaşları: Ukraynalılar ceset fotoğrafları paylaştı, Rusya 'nükleer saldırı ile suçlanacağız' dedi!
08:43 Zelenski: Şehirlerimizi bombalayanları bulacağız, rahat edeceğiniz tek yer mezarlık olacak!
08:31 Putin, Suriye'den yabancı savaşçılar mı topluyor?
08:28 Kız çocuğunu yaralayıp, babasını öldürmüştü; intihar etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.03.2022 09:34:41. #1.11#
SON DAKİKA: Akü hırsızı tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement