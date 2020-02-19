Akü hırsızı yakalandı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Akü hırsızı yakalandı - Son Dakika

Akü hırsızı yakalandı

6 saat önce

Gaziantep'te bir araçtan akü çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli, adliyeye sevk edildi.

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Gaziantep'te bir araçtan akü çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli, adliyeye sevk edildi. Şüphelinin çaldığı aküyle kayıplara karıştığı anlar güvenlik kamerasınca kaydedildi.


Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü Hırsızlık ekipleri, 3 bin lira değerindeki akünün çalındığı ihbarıyla harekete geçti. Bölgedeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, aküyü çalan şüphelinin kimliğini belirledi. A.A. ve çalıntı malzemeleri satın alan kişi yapılan operasyonla gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 2 kişi adliyeye sevk edildi. - GAZİANTEP

Emniyet Müdürlüğü, Gaziantep, Şahinbey, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.02.2020 11:08 Kaynak: İHA
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