Akü hırsızları 4 bin saatlik kamera incelemesi sonucu yakalandı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Akü hırsızları 4 bin saatlik kamera incelemesi sonucu yakalandı - Son Dakika

Akü hırsızları 4 bin saatlik kamera incelemesi sonucu yakalandı

7 saat önce

Mardin merkez ve Kızıltepe ilçesinde araçların akülerini çaldıkları iddia edilen 5 şüpheli, 4 bin saatlik güvenlik kamerası incelemesi sonrası yakalandı.

Akü hırsızları 4 bin saatlik kamera incelemesi sonucu yakalandı, System.String[]

Mardin merkez ve Kızıltepe ilçesinde araçların akülerini çaldıkları iddia edilen 5 şüpheli, 4 bin saatlik güvenlik kamerası incelemesi sonrası yakalandı. Zanlılar, tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Edinilen bilgiye göre, son aylarda Mardin merkez ve Kızıltepe'de kamyon, tır ve kepçe gibi iş makinelerinin akülerinin çalındığı yönde ihbar alan Kızıltepe İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, hırsızlık olaylarının koordineli ve birbirleri ile bağlantılı olduğunu değerlendirerek kapsamlı bir çalışma gerçekleştirdi. Polis ekipleri 59 ayrı iş yerinden toplamda 4 bin saatin üzerinde kamera görüntüsü temin ederek inceleme başlattı. Yapılan çalışmalar sonucunda Mardin, Kızıltepe ve Şanlıurfa Viranşehir'de 6 ayrı adreste yapılan eş zamanlı operasyon neticesinde A.K., İ.S., A.S., M.E., R.K., K.B., Y.E., K.E.E. isimli şüpheliler gözaltına alındı. 72 saatlik sorgunun ardından A.Ç ve yaşı küçük C.S., hırsızlık olayına karıştıklarını itiraf etti. Çalışmalar neticesinde 18 ayrı akü hırsızlığı olayı aydınlatıldı.


Emniyetteki işlemlerin ardından A.Ç., A.K., A.S., İ.S., ve C.S. isimli şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - MARDİN

Kızıltepe, Mardin, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.12.2019 09:54 Kaynak: İHA
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