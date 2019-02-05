Son Dakika Haberleri: Akü Hırsızları Cezaevini Boyladı

Akü Hırsızları Cezaevini Boyladı

2 saat önce

DÜZCE(İHA) – Düzce Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan operasyonda yakalanan akü hırsızları çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Akü Hırsızları Cezaevini Boyladı, System.String[]
DÜZCE(İHA) – Düzce Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan operasyonda yakalanan akü hırsızları çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Düzce İl Jandarma Komutanlığına bağlı Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından Düzce ilinde son 3 ay içerisinde meydana gelen 15 adet araçtan akü hırsızlığı ile ilgili yapılan istihbari çalışma neticesinde B. İ., C. F., K. K., C. F. yakalandı. Yakalanan şahıslar tahkikatın ardından adli makamlara sevk edildiler. Şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldular. - DÜZCE

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 03:55 Kaynak: İHA

Jandarma, Merkez, Düzce, 3. Sayfa
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