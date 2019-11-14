Son Dakika Haberleri: Akü hırsızları kaçamadan yakalandı
Son Dakika 3. Sayfa Akü hırsızları kaçamadan yakalandı - Son Dakika

Akü hırsızları kaçamadan yakalandı

7 saat önce

Gaziantep'te akü hırsızlığı yaptığı belirlenen iki şahıs yapılan operasyonla kaçmaya çalışırken yakalandı.

Akü hırsızları kaçamadan yakalandı, System.String[]

Gaziantep'te akü hırsızlığı yaptığı belirlenen iki şahıs yapılan operasyonla kaçmaya çalışırken yakalandı.


Gaziantep'te Şehitkamil devriye ekiplerinin Fıstıklık Mahallesi Turgut Özal Caddesinde durdurulan bir araç içinde yapılan aramalarda başka bir araçta çalındığı belirlenen bir akü ele geçirildi. Şahısların çaldıkları aküyü Yukarıbeylerbeyi Mahallesi'nde park halinde bulunan bir araçtan çaldıkları belirlendi.


Operasyon sonucu araçtaki E.Ü. ve S.Ö. isimli şahıslar gözaltına alınırken çalınan akü de sahibine teslim edildi. - GAZİANTEP

Şehitkamil, Gaziantep, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 14.11.2019 03:22 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Zabıta ekipleri bebekli dilencilere para cezası kesti
Elektrikli süpürgeye saklanan uyuşturucuyu, jandarma buldu İntihar eden Saadet öğretmen, annesine intihardan önce "Öğrencilerin önünde bana yumruk attılar" demiş Beyazlatmak istediği 32 dişini kaybetti, 'delirten hastalığa' yakalandı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.11.2019 22:30:05. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Akü hırsızları kaçamadan yakalandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]