Son Dakika Haberleri: Akü Hırsızları Kaçamadı

Akü Hırsızları Kaçamadı

57 dakika önce

Antalya'da bir iş yerinden 9 akü çaldığı iddia edilen 2 şüpheli yakalandı.

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Antalya'da bir iş yerinden 9 akü çaldığı iddia edilen 2 şüpheli yakalandı.

Muratpaşa ilçesi Kızılarık Mahallesinde tamirci dükkanı bulunan M.M, iş yerindeki 9 akünün çalınması nedeniyle polise başvurdu. Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri yaptıkları çalışmada olayı, İ.K ve M.A'nın gerçekleştirdiğini belirledi. Ele geçirilen 9 akü sahibine teslim edilirken, şüpheliler adliyeye sevk edildi. - ANTALYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.01.2019 01:21 Kaynak: İHA

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