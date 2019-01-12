Akü Hırsızları Kaçamadı
57 dakika önce
Antalya'da bir iş yerinden 9 akü çaldığı iddia edilen 2 şüpheli yakalandı.
Antalya
'da bir iş yerinden 9 akü çaldığı iddia edilen 2 şüpheli yakalandı. Muratpaşa
ilçesi Kızılarık Mahallesinde tamirci dükkanı bulunan M.M, iş yerindeki 9 akünün çalınması nedeniyle polise başvurdu. Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği
ekipleri yaptıkları çalışmada olayı, İ.K ve M.A'nın gerçekleştirdiğini belirledi. Ele geçirilen 9 akü sahibine teslim edilirken, şüpheliler adliyeye sevk edildi. - ANTALYA
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Haber Yayın Tarihi : 12.01.2019 01:21 Kaynak: İHA
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