Akü hırsızları kamerada - Son Dakika

Bursa'da araçlardan akü çalan iki kişinin hırsızlık anları bir iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay Doğanevler Mahallesinde meydana geldi. İki hırsızın gece saatlerinde araçlardan çaldıkları aküleri taşıma anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kameraları yansıdı. Hırsızların bölgedeki birçok araçtan çaldıkları aküleri ikişer ikişer kendi araçlarına taşıdığı anlar ve rahat tavırları saniye saniye kaydedildi. Görüntüler, izleyenlere, "Bu kadarına da pes" dedirtti. Polis akü hırsızlarını arıyor. - BURSA