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Akü hırsızları Kayseri'de yakalandı

49 dakika önce

Kayseri, Niğde ve Yozgat'ta akü hırsızlığı yaptıkları iddia edilen 3 şüpheli yakalandı.

Akü hırsızları Kayseri'de yakalandı, System.String[]

Kayseri, Niğde ve Yozgat'ta akü hırsızlığı yaptıkları iddia edilen 3 şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ve Yahyalı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ilçede araçlardan akü çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı. Bu kapsamda yapılan incelemelerde polis, Yozgat, Niğde ve Yahyalı ilçesinde araçlardan 20 akü çaldıkları belirlenen zanlıların S.A, E.Y. ve S.S. olduğunu tespit etti.

Kent merkezinde düzenlenen operasyonda 3 zanlı gözaltına alındı.

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlıların, çaldıkları aküleri hurdacıya sattığı öğrenildi.

Kayseri, Yahyalı, Yozgat, Niğde, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.09.2019 08:12 Kaynak: AA
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