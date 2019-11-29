Son Dakika Haberleri: Akü hırsızları polise yakalandı
Son Dakika 3. Sayfa Akü hırsızları polise yakalandı - Son Dakika

Akü hırsızları polise yakalandı

6 saat önce

Şanlıurfa'da 6 araçtan akü çalan hırsızlar polis tarafından yakalandı.

Akü hırsızları polise yakalandı, System.String[]

Şanlıurfa'da 6 araçtan akü çalan hırsızlar polis tarafından yakalandı.


Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, araçlardan akü çalan şahıslara yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda M.K., Ü.B. ve Y.E.D. adlı şahıslar yakalandı. Yakalanan şahıslarla birlikte araçlardan çaldıkları aküler de ele geçirildi. Aküler sahiplerine teslim edilirken emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ŞANLIURFA

Emniyet Müdürlüğü, Şanlıurfa, Polis, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 29.11.2019 02:29 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Kimliği belirsiz kişiler tarafından dövülüp vurulan adam, feci şekilde can verdi
Son dakika: Londra Köprüsü'nde bıçaklı kavga, polis saldırganı vurarak yakaladı Eniştesini öldürüp başında polisin gelmesini bekledi Doktora şiddet! Masanın üzerine çıkıp tekme attı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.11.2019 20:34:50. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Akü hırsızları polise yakalandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]