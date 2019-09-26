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Akü hırsızları tutuklandı

2 saat önce

Zonguldak'ta belediyeye ait iş makinesinin akülerini çalan zanlılar çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Akü hırsızları tutuklandı, System.String[]

Zonguldak'ta belediyeye ait iş makinesinin akülerini çalan zanlılar çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Edinilen bilgiye göre, Çaycuma ilçesinde Belediye Başkanlığına ait paletli iş makinesinin 2 adet aküsünün çalındığı ihbarı üzerine harekete geçen jandarma ekipleri, yürüttüğü titiz çalışma sonucunda hırsızlık olayının şüphelilerini tespit etti. A.K. (25), B.K.D. (20), S.Y. (22) ve E.A. (28) isimli şüphelilerin çalınan aküleri Gökçebey ilçesinde sanayi bölgesinde faaliyet gösteren bir hurdacıya sattığı tespit edildi. Jandarma ekipleri yaptıkları operasyonla aküleri ele geçirirken, zanlıları da yakaladı. Zanlılardan A.K.'nin (25) aynı gün Çaycuma ilçe merkezinden 15 kilogram ağırlığında bakır kablo çaldığı ve Çaycuma Belediyesine ait iş makinesinden 2 adet akü çaldığı tespit edildi. Zanlılar, alınan ifadelerinin ardından Çaycuma Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edildi. Zanlılar sevk edildikleri nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ZONGULDAK

Zonguldak, Jandarma, Çaycuma, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 26.09.2019 10:58 Kaynak: İHA
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