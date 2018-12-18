Son Dakika Haberleri: Akü Hırsızları Yakalandı

Akü Hırsızları Yakalandı

2 saat önce

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde daha önceden 10 akü hırsızlığı olayına karıştığı belirlenen 2 kişi, 20 bin TL'lik demir kesme makası çalınması olayının ardından yakalandı.

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Gaziantep'in İslahiye ilçesinde daha önceden 10 akü hırsızlığı olayına karıştığı belirlenen 2 kişi, 20 bin TL'lik demir kesme makası çalınması olayının ardından yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, İslahiye ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi'ndeki Sanayi Sitesinde bulunan bir iş yerinden 20 bin TL değerindeki demir kesme makasını çalan 2 kişi, Hatay ve İslahiye'de yapılan polis operasyonlarında gözaltına alındı.

R.Ç. isimli şahıs Hatay'ın Hassa ilçesi Akbez Mahallesi'nde, diğer şüpheli A.Y ise İslahiye ilçesinde yakalanırken, çalınan demir kesme makasları eksiksiz olarak bulundu. Çalınan malzemelerin, yapılan işlemlerin ardından sahibine teslim edildiği öğrenildi.

Şüpheli şahıslardan R.Ç.'nin yapılan incelemelerde 7 ayrı suçtan aranmasının olduğu ve bu suçlardan toplam 5 yıla yakın kesinleşmiş hapis cezasının bulunduğu belirlendi.İki şahsın da 2 Nisan 2017 tarihinde İslahiye ilçesi İdilli köyünde bir kuruma ait 10 adet akünün çalınması, 28 Mart 2017 tarihinde İslahiye ilçesi Koçcağız köyünde bir adet jeneratör çalınması, 3 Aralık 2018 tarihinde Hatay'ın Akbez ilçesi Koruhöyük Mahallesin'de 15 adet güneş panelinin çalınması olaylarına da karıştıkları belirlendi. Ekipler, daha önceden çalınan akü, jeneratör ve güneş panellerinin de izini sürerek, malzemelere ulaştı. Bulunan malzemeler polis ve jandarma ekiplerinin koordineli çalışması ile sahiplerine teslim edildi.

Haklarında yapılan yasal işlemler sonrası adli makamlara sevk edilen her iki şüpheli adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edildi. - GAZİANTEP

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.12.2018 03:47 Kaynak: İHA

Hatay, Gaziantep, Islahiye, 3. Sayfa
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