Akü Hırsızları Yakalandı
57 dakika önce
Niğde'de araçların akülerini çalan 2 kişi polis ekipleri tarafından yakalandı.
Niğde
'de araçların akülerini çalan 2 kişi polis ekipleri tarafından yakalandı.
Asayiş Müdürlüğü ekipleri, aynı gün içerisinde Efendibey ve İnönü mahallelerinde park halindeki kamyonetlerden akü hırsızlığı ihbarı aldı. Ekipler yaptıkları çalışmalarda her iki olayın faili İ.Ü ve D.Y'i kısa sürede yakaladı. İ.Ü ve D.Y'i sorgulanmak üzere Niğde Sungurbey Polis
karakoluna götürüldü. Şüphelilerin işlemleri devam ederken, aküler sahiplerine teslim edildi. - NİĞDE
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Haber Yayın Tarihi : 03.03.2019 02:47 Kaynak: İHA
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