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Akü hırsızları yakalandı

54 dakika önce

GAZİANTEP'te, 2 ayrı otomobilden akü çalan ve güvenlik kameralarından kimliği belirlenen 2 şüpheli yakalandı.

Akü hırsızları yakalandı, System.String[]
GAZİANTEP'te, 2 ayrı otomobilden akü çalan ve güvenlik kameralarından kimliği belirlenen 2 şüpheli yakalandı.
Kolejtepe ve Akkent mahallelerinde park halindeki 2 otomobilin sahibi, araçlarının akülerinin çalındığını söyleyerek polise şikayetti bulundu. Şikayetin ardından çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, hırsızlıkların olduğu bölgelerdeki güvenlik kameralarını inceledi. Yapılan inceleme sonrası, araçla bölgeye gelerek akü çalan şüphelilerin M.E.İ. ve E.O. olduğu belirlendi. Polis, kimliğini belirlediği M.E.İ. ile E.O.'yu adreslerine düzenlediği operasyonla gözaltına aldı. Emniyetteki sorgulama sonrası 2 şüpheli, adliyeye sevk edildi.


- Gaziantep
Haber Yayın Tarihi : 08.07.2019 11:16 Kaynak: DHA
Hırsızlık Büro Amirliği, Gaziantep, Akkent, Güncel
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