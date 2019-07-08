Son Dakika Haberleri: Akü hırsızları yakalandı
Son Dakika Güncel Haber

Akü hırsızları yakalandı

1 saat önce

GAZİANTEP'te, 2 ayrı otomobilden akü çalan ve güvenlik kameralarından kimliği belirlenen 2 şüpheli yakalandı.

Akü hırsızları yakalandı, System.String[]


GAZİANTEP'te, 2 ayrı otomobilden akü çalan ve güvenlik kameralarından kimliği belirlenen 2 şüpheli yakalandı.
Kolejtepe ve Akkent mahallelerinde park halindeki 2 otomobilin sahibi, araçlarının akülerinin çalındığını söyleyerek polise şikayetti bulundu. Şikayetin ardından çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, hırsızlıkların olduğu bölgelerdeki güvenlik kameralarını inceledi. Yapılan inceleme sonrası, araçla bölgeye gelerek akü çalan şüphelilerin M.E.İ. ve E.O. olduğu belirlendi. Polis, kimliğini belirlediği M.E.İ. ile E.O.'yu adreslerine düzenlediği operasyonla gözaltına aldı. Emniyetteki sorgulama sonrası 2 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

- Gaziantep
Haber Yayın Tarihi : 08.07.2019 12:09 Kaynak: DHA
Gaziantep, Akkent, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Tüfekle şaka ölümle bitti Son dakika! Ali Babacan, AK Parti'den istifa ederek yeni parti çalışmalarına ilişkin ilk resmi açıklamayı yaptı Son Dakika! AK Partili Muş yeni ekonomi paketinin detaylarını açıkladı Türkiye Gazeteciler Sendikasından SETA raporuyla ilgili suç duyurusu

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.7.2019 14:06:30. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Akü hırsızları yakalandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]