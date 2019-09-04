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Akü hırsızları yakalandı

3 saat önce

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince 3 farklı ilde 10 araçtan 20 akü çalan 1'i çocuk 3 kişi yakalandı.

Akü hırsızları yakalandı, System.String[]

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince 3 farklı ilde 10 araçtan 20 akü çalan 1'i çocuk 3 kişi yakalandı.


Edinilen bilgiye göre Yahyalı ilçesinde 4 kamyondan 8 adet akünün çalınması sonrası Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ile ilçe ekipleri ortak çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda olayın şüphelileri S.A. (27), E.Y. (21) ve yaşı küçük bir çocuk belirlendi. Düzenlenen operasyonda 3 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliler ifadelerinde; Yahyalı ilçesinde 8, Niğde'de 4, Yozgat'ın Boğazlıyan ilçesinde 8 olmak üzere 10 araçtan 20 adet akü çaldıklarını ve hurdacıya sattıklarını itiraf etti.


Şahıslar, sağlık kontrolünden geçirilerek Yahyalı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. - KAYSERİ

Hırsızlık Büro Amirliği, Emniyet Müdürlüğü, Kayseri, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 04.09.2019 03:58 Kaynak: İHA
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