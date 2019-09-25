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Akü hırsızları yakayı ele verdi

22 dakika önce

Zonguldak'ta belediyeye ait iş makinesinin akülerini çalan zanlılar yakalandı.

Akü hırsızları yakayı ele verdi, System.String[]

Zonguldak'ta belediyeye ait iş makinesinin akülerini çalan zanlılar yakalandı.


Edinilen bilgiye göre, Çaycuma ilçesinde Belediye Başkanlığına ait olan paletli iş makinesinin 2 adet aküsünün çalındığı ihbarı üzerine harekete geçen jandarma ekipleri, yürüttüğü titiz çalışma sonucunda hırsızlık olayının şüphelilerini tespit etti. A.K. (25), B.K.D. (20), S.Y. (22) ve E.A. (28) isimli şüphelilerin çalınan aküleri Gökçebey ilçesinde sanayi bölgesinde faaliyet gösteren bir hurdacıya sattığı tespit edildi. Jandarma ekipleri yaptıkları operasyonla aküleri ele geçirirken, zanlıları da yakaladı. Zanlılardan A.K.'nin (25) aynı gün Çaycuma ilçe merkezinden 15 kilogram ağırlığında bakır kablo çaldığı ve Çaycuma Belediyesine ait iş makinesinden 2 adet akü çaldığı tespit edildi. Zanlılar, alınan ifadelerinin ardından Çaycuma Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edildi. Şüphelilerin sorgusu sürüyor. - ZONGULDAK

Zonguldak, Jandarma, Çaycuma, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 25.09.2019 08:55 Kaynak: İHA
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