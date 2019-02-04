Son Dakika Haberleri: Akü Hırsızlarına Kızdı, Alarm Cihazı İcat Etti

Akü Hırsızlarına Kızdı, Alarm Cihazı İcat Etti

2 saat önce

Akü hırsızlarına kızdı, alarm cihazı icat etti 25 yıllık nakliyeci Nurettin Sezgin'in icat ettiği alarm cihazı, akü hırsızlarının korkulu rüyası olduKÜTAHYA - Kütahya'nın Simav ilçesinde, uzun yıllar elektronik üzerine araştırmalar yapan 25 yıllık nakliyeci, iki çocuk sahibi Nurettin...

Akü hırsızlarına kızdı, alarm cihazı icat etti
25 yıllık nakliyeci Nurettin Sezgin'in icat ettiği alarm cihazı, akü hırsızlarının korkulu rüyası oldu

KÜTAHYA - Kütahya'nın Simav ilçesinde, uzun yıllar elektronik üzerine araştırmalar yapan 25 yıllık nakliyeci, iki çocuk sahibi Nurettin Sezgin, akülerinin sürekli çalınması üzerine, alarm cihazı icat etti.
Alarm cihazının aracın çakmaklığına takılarak, telefon bağlantısı ile çalıştığını belirten Nurettin Sezgin, nakliye yükünü boşalttıktan sonra otelde rahat uyuduklarını ifade etti.
Sezgin, "Kamyonumla Türkiye'nin her yerine nakliye işi yapıyorum, İzmir, İstanbul, Ankara gibi yerlere yük götürüyoruz ve yatılı kalıyoruz. Sabah kalktığımızda akülerimin çalınmış olduğunu görüyorum. İki üç kez akülerim çalındı. Meslektaşlarım da bu durumdan rahatsız. Akü hırsızları beni mucit yaptı" dedi.
Akülerinin çalınmasından sonra geliştirdiği alarm cihazının çalışma sistemini anlatan Sezgin, "Elektronik alanına yatkın olduğum için, kendim cihaz icat ettim. Küçük görünümlü cihazı aracın çakmaklık girişine takıyorsunuz, aracı park ettiğiniz zaman cihazın açılış düğmesine basılıyor. Hırsız akünün kutup başlarından herhangi birini çıkardığında, cihazın sireni kuvvetli bir ses çıkarıyor, aynı zamanda cihaza kayıtlı olan cep telefonuna da uyarı geliyor. Bu sırada hırsızı suçüstü yapabiliyoruz" diye konuştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.02.2019 12:07 Kaynak: İHA

Kütahya, Simav, Yerel
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