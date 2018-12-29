Son Dakika Haberleri: Akü Hırsızlarına Polis Operasyonu

Akü Hırsızlarına Polis Operasyonu

1 saat önce

Eskişehir'de çok sayıda otomobil, kamyon ve tırın akülerini çaldıkları iddia edilen 6 şüpheli gözaltına alındı.

Akü Hırsızlarına Polis Operasyonu, System.String[]
Eskişehir'de çok sayıda otomobil, kamyon ve tırın akülerini çaldıkları iddia edilen 6 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, kentte meydana gelen hırsızlık olaylarıyla ilgili çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, kent merkezinde daha önceden belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda 5 çocuk 6 şüpheli yakalandı.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki sorgularının sürdüğü öğrenildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.12.2018 04:21 Kaynak: AA

Eskişehir, Güncel
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