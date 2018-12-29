Akü Hırsızlarına Polis Operasyonu

Eskişehir'de çok sayıda otomobil, kamyon ve tırın akülerini çaldıkları iddia edilen 6 şüpheli gözaltına alındı.

Eskişehir'de çok sayıda otomobil, kamyon ve tırın akülerini çaldıkları iddia edilen 6 şüpheli gözaltına alındı.



Alınan bilgiye göre, kentte meydana gelen hırsızlık olaylarıyla ilgili çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, kent merkezinde daha önceden belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.



Operasyonda 5 çocuk 6 şüpheli yakalandı.



Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki sorgularının sürdüğü öğrenildi.

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