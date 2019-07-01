Son Dakika Haberleri: Akü hırsızlarına tutuklama
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Akü hırsızlarına tutuklama

1 saat önce

Kayseri'de telekomünikasyon firmasına ait depodan 158 akü çalan 2 zanlı tutuklandı.

Akü hırsızlarına tutuklama, System.String[]

Kayseri'de telekomünikasyon firmasına ait depodan 158 akü çalan 2 zanlı tutuklandı.
Melikgazi İlçe Jandarma Komutanlığına, Yeşilyurt Mahallesi'ndeki telekomünikasyon firmasına ait depodan 158 akü çalındığı ihbarı ulaştı.
Jandarma ekiplerinin çalışmaları sonucu hırsızlık olayını gerçekleştirdikleri tespit edilen E.Z, S.B. ve O.D. yakalandı.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan E.Z. ve S.B. tutuklandı, O.D ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Haber Yayın Tarihi : 01.07.2019 11:06 Kaynak: AA
Yeşilyurt Mahallesi, Jandarma, Kayseri, Güncel
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