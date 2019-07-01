Akü hırsızlarına tutuklama
1 saat önce
Kayseri'de telekomünikasyon firmasına ait depodan 158 akü çalan 2 zanlı tutuklandı.
Haber Yayın Tarihi : 01.07.2019 11:06 Kaynak: AA
Kayseri'de telekomünikasyon firmasına ait depodan 158 akü çalan 2 zanlı tutuklandı.
Melikgazi İlçe Jandarma Komutanlığına, Yeşilyurt Mahallesi'ndeki telekomünikasyon firmasına ait depodan 158 akü çalındığı ihbarı ulaştı.
Jandarma ekiplerinin çalışmaları sonucu hırsızlık olayını gerçekleştirdikleri tespit edilen E.Z, S.B. ve O.D. yakalandı.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan E.Z. ve S.B. tutuklandı, O.D ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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