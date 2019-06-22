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Akü hırsızlığı

1 saat önce

Konya'da kamyonlardan akü çaldıkları iddiasıyla yakalanan 5 zanlıdan 4'ü tutuklandı.

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Konya'da kamyonlardan akü çaldıkları iddiasıyla yakalanan 5 zanlıdan 4'ü tutuklandı.
Konya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, merkez Selçuklu ilçesinde kamyonlardan 15 akü çalınması üzerine çalışma başlattı.
Bölgedeki güvenlik kameralarının görüntülerini inceleyen ekipler, şüphelilerin M.K. (20), M.B. (19), C.D. (18), T.T. (18) ve E.D. (16) olduğunu belirledi.
Gözaltına alınan zanlıların, ifadelerinde "Paraya ihtiyacımız vardı. Zararları ne ise karşılamak istiyoruz." dedikleri öğrenildi.
Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4'ü, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, E.D. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Haber Yayın Tarihi : 22.06.2019 12:56 Kaynak: AA
Hırsızlık Büro Amirliği, Konya Emniyet Müdürlüğü, Konya, Güncel
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