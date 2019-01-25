Akü Hırsızlığı Kamerada

- Akü hırsızlığı kameradaBURSA - Bursa'da bir tamirhaneden akü çalan hırsız güvenlik kamerasına yakalandı.

- Akü hırsızlığı kamerada



BURSA - Bursa'da bir tamirhaneden akü çalan hırsız güvenlik kamerasına yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, oto tamirhanesi işleten Aziz Acar'ın içeride oturmasını fırsat bilen kimliği belirsiz bir kişi, iş yerinin önünde dolanmaya başladı. Acar'ın dışarı çıkmadığını fark eden akü hırsızı, akülerin yanına eğildi. Etrafı kolaçan eden zanlı, eline aldığı 500 liralık aküyle birlikte hızla kayıplara karıştı. Bir süre sonra akünün çalındığını fark eden Acar durumu polise bildirdi.

Olay yerine gelen polisler gerekli tahkikatı başlattı.

İşyeri sahibi Aziz Acar, "Hava soğuk olduğu için içeride oturuyordum. Bir anlık dalgınlığıma geldi sanırım. Alıp aküyü gitmiş. Daha önce hiç başıma böyle bir olay gelmemişti" dedi.

Son Dakika » 3. Sayfa » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

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